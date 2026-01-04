Lazio-Napoli Sarri | In questo momento sono più forti di noi potevamo fare meglio
Dopo la partita tra Lazio e Napoli, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta, riconoscendo la superiorità degli avversari in questa fase. Ha inoltre sottolineato che la squadra avrebbe potuto esprimersi meglio, evidenziando le aree di miglioramento. Le sue parole, rilasciate in diretta a DAZN, riflettono un’analisi obiettiva della prestazione e delle sfide future.
Lazio-Napoli, le parole di Sarri dopo la sconfitta L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, è intervenuto in diretta ai microfoni di DAZN dove ha commenato la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
