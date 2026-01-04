Lazio-Napoli rissa e doppio rosso | altra mazzata per Conte

Durante la partita tra Lazio e Napoli all’Olimpico, si sono verificati momenti di tensione, culminati in una rissa e due espulsioni. La partita, già equilibrata sul piano del punteggio, è stata caratterizzata da episodi che hanno alterato il ritmo e l’andamento del match. Un evento che aggiunge ulteriori difficoltà alla stagione di entrambe le squadre e che solleva questioni sul rispetto delle regole nel calcio.

Succede di tutto all'Olimpico tra Lazio e Napoli. Se il risultato è fermo ormai da diverso tempo, non mancano gli episodi a rendere caotica questo scontro. Prima un rosso a Noslin, che per un doppio giallo ha lasciato i suoi in dieci uomini, e poi una rissa, che ha provocato una doppia espulsione. Protagonisti Mazzocchi e Marusic. Lazio-Napoli, caos e doppio rosso: espulsi Mazzocchi e Marusic. Con una Lazio già in 10 e sotto di due gol si credeva che questa partita non potesse offrire altri colpi di scena. Questo, però, non è accaduto, perché nel finale di partita le due squadre sono state coinvolte da una rissa e una doppia espulsione.

