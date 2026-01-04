Lazio-Napoli qualche dubbio in più per Sarri

Lazio-Napoli è il lunch match di questa domenica, con kickoff alle 12. A pochi istanti dal fischio d’inizio, si susseguono alcune incognite legate alle scelte di formazione di Sarri. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Lazio-Napoli è il lunch match di questa domenica. A poche ore dal fischio d'inizio della partita, in programma alle 12.30 allo Stadio Olimpico, arriva una brutta notizia per Maurizio Sarri. Dai convocati biancocelesti emerge infatti l'assenza di Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano non sarà a disposizione a causa di uno stato febbrile accusato nelle ultime ore, che ha costretto lo staff medico a fermarlo a scopo precauzionale. L'allenatore toscano ex Napoli dovrà fare a meno anche di Castellanos. L'argentino è ormai ai dettagli per approdare a Londra e vestire la maglia del West Ham. Al suo posto Noslin che, lo scorso anno, in Coppa Italia realizzò una tripletta contro la squadra di Antonio Conte.

