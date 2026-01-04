Oggi, 4 gennaio, si disputa la 18ª giornata di Serie A con Lazio-Napoli. La partita vede il Napoli di Antonio Conte affrontare la Lazio di Maurizio Sarri in un match che promette equilibrio. Ecco le informazioni su orario, probabili formazioni e dove seguire l’incontro, per conoscere tutte le novità di questa sfida tra due delle squadre più competitive del campionato italiano.

Torna in campo oggi 4 gennaio per la 18esima giornata di serie A il Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono attesi dall’insidiosa trasferta di Roma contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Gli uomini di Conte hanno bisogno dei 3 punti per restare nella scia del Milan, attuale primo in classifica in attesa del match serale dell’Inter. C’è anche da rompere un piccolo tabù. Antonio Conte tra un infortunio e un altro, sembra aver trovato la quadra ed è assai probabile che all’Olimpico contro la Lazio, nel porre definitivamente fine agli esperimenti, confermi in toto per la quarta volta di fila l’11 vittorioso in Supercoppa a Riad e a Cremona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lazio-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

