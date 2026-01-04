In seguito al match tra Lazio e Napoli, il doppio rosso mostrato nei minuti finali ha sollevato diverse opinioni. Luca Marelli ha commentato la decisione arbitrale, ritenendola corretta. La valutazione delle decisioni sul campo rimane un tema centrale nel calcio, e questa analisi contribuisce a chiarire l’episodio.

Il doppio cartellino rosso estratto nel finale di Lazio-Napoli continua a far discutere, ma per Luca Marelli la decisione arbitrale è stata corretta. L'ex arbitro internazionale è intervenuto ai microfoni di DAZN durante la gara dell'Olimpico per analizzare l'episodio che ha portato all'espulsione di Marusic e Mazzocchi. «In un primo momento Massa si era avvicinato con l'idea di estrarre il cartellino giallo», ha spiegato Marelli. «Ma l'azione è proseguita e, avendo continuato, l'arbitro ha cambiato decisione estraendo il rosso. È stata la soluzione più corretta».

© Napolipiu.com - Lazio-Napoli, Marelli sul doppio rosso: «Decisione corretta»

