Lazio Napoli Marelli fa scoppiare il caos | L’arbitro ha sbagliato questo 

Durante la partita tra Lazio e Napoli, Marelli ha sollevato discussioni evidenziando un errore dell'arbitro ritenuto decisivo per l'esito dell'incontro. Le sue dichiarazioni hanno generato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, sottolineando l'importanza delle decisioni arbitrali in match di questa rilevanza. La questione rimane al centro dell'attenzione, contribuendo a riflettere sulle sfide e le responsabilità degli arbitri nel calcio di alto livello.

L'esperto arbitrale Luca Marelli ha parlato come al solito a Dazn al termine del match tra Lazio e Napoli, vinto per 2-0 dagli uomini di Antonio Conte. A suo dire, il direttore di gara ha però commesso un errore importante, decisivo ai fini del risultato. Vediamo di cosa si tratta. L'ANALISI DI MARELLI – « Noslin tocca il pallone col baccio sinistro, tenta di toglierlo in tutti i modi, è un braccio non punibile. Il braccio è davanti alla figura, se non avesse toccato il pallone la palla sarebbe rotolata sul suo corpo e non c'è nulla di volontario, non aumenta il volume e il calcio di punizione non dovrebbe esserci.

