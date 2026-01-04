Lazio-Napoli Lucca in tribuna con Vergara | le motivazioni

Lazio-Napoli si avvicina senza Lorenzo Lucca in campo. L’attaccante azzurro, colpito da un persistente stato influenzale, non sarà presente né in panchina, ma assisterà alla partita dalla tribuna insieme a Vergara. La sua assenza rappresenta un'assenza importante per il Napoli, che dovrà fare a meno delle sue qualità offensive in questa sfida cruciale.

Lorenzo Lucca non sarà della partita contro la Lazio. L’attaccante azzurro, infatti, non andrà nemmeno in panchina e seguirà il match dalla tribuna a causa di uno stato influenzale che lo ha messo ko nelle ultime ore. Stessa sorte per Vergara, anche lui escluso dalla lista dei convocati e destinato alla tribuna per problemi fisici . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

