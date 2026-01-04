Lazio-Napoli Lucca in tribuna con Vergara | le motivazioni

Lazio-Napoli si avvicina senza Lorenzo Lucca in campo. L’attaccante azzurro, colpito da un persistente stato influenzale, non sarà presente né in panchina, ma assisterà alla partita dalla tribuna insieme a Vergara. La sua assenza rappresenta un'assenza importante per il Napoli, che dovrà fare a meno delle sue qualità offensive in questa sfida cruciale.

Lorenzo Lucca non sarà della partita contro la Lazio. L’attaccante azzurro, infatti, non andrà nemmeno in panchina e seguirà il match dalla tribuna a causa di uno stato influenzale che lo ha messo ko nelle ultime ore. Stessa sorte per Vergara, anche lui escluso dalla lista dei convocati e destinato alla tribuna per problemi fisici . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Leggi anche: Lazio-Napoli, Lucca e Vergara non convocati: il 27 azzurro ha l'influenza Leggi anche: Napoli-Cagliari alle 18 con Lucca e il baby Vergara Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lucca in uscita dal Napoli: spunta un altro club di Serie A sulle sue tracce; Lucca piace all'estero, si di lui anche un club di Premier! Ecco la posizione del Napoli; Mercato a zero e caso Lukaku: il Napoli fa marcia indietro (per ora) su Lucca; Girandola di attaccanti: il Benfica piomba su Lucca, Dovbyk proposto al Napoli. Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte boccia Lang e conferma Elmas, Juan Jesus preferito a Buongiorno - Napoli: ecco le scelte dei due allenatori Conte e Sarri. ilnapolista.it

Lazio-Napoli, Lucca e Vergara non ci saranno. Il motivo delle assenze - Doppia tegola in casa Napoli, i due calciatori non ci saranno per il match di campionato contro la Lazio allo stadio Olimpico. msn.com

Lazio-Napoli, Lucca e Vergara non convocati: il 27 azzurro ha l'influenza - Non faranno parte della partita, infatti, Lorenzo Lucca e Antonio Vergara. ilmattino.it

Lazio-Napoli live dalle 12.30, probabili formazioni e ultime notizie sul match dell'Olimpico x.com

Zaccagni avverte la Lazio: “Napoli forse la più forte” Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Mattia Zaccagni usa parole che pesano. Nel match program della Lazio l’attaccante biancoceleste inquadra subito il contesto della prima del 2026: “Sarebbe bello per n - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.