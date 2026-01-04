Lazio-Napoli Lucca e Vergara non convocati | il 27 azzurro ha l' influenza

Lazio-Napoli si avvicina con alcune assenze importanti. Lucca e Vergara non sono stati convocati a causa di problemi di salute, poiché il 27enne azzurro è influenzato. La partita si svolgerà senza queste due componenti, mentre le altre scelte di formazione dipenderanno dalle decisioni dell’allenatore. La sfida promette un confronto equilibrato tra le due squadre, con attenzione alle eventuali variazioni in formazione.

Due stop alla vigilia di Lazio-Napoli per Antonio Conte. Non faranno parte della partita, infatti, Lorenzo Lucca e Antonio Vergara. Napoli, gli esordi di Conte ad inizio anno: per lui una sola. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Lazio-Napoli, Lucca e Vergara non convocati: il 27 azzurro ha l'influenza Leggi anche: Napoli-Cagliari alle 18 con Lucca e il baby Vergara Leggi anche: Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Conte lancia Vergara e Ambrosino, chance per Lucca Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Napoli, per Lucca Lazio e Roma. E Marianucci vede Cremona; Lazio-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; L’uno per uno azzurro prima di Lazio-Napoli; Vergara, non solo le ‘piccole’: interessa anche al Como! Ma va superato un ostacolo. I dettagli – TMW. Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: assente Luca per influenza - Le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Conte per il match delle 12:30 tra Lazio e Napoli, valido per la 18ª giornata di campionato ... gianlucadimarzio.com

Lazio-Napoli live dalle 12.30, probabili formazioni e ultime notizie sul match dell'Olimpico - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

Dove vedere Lazio-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida dell'Olimpico, valida per la diciottesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Sarri e Conte ... corrieredellosport.it

Lazio-Napoli oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com

#Lazio-#Napoli, calcio d'inizio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. LIVE su AreaNapoli.it dalle ore 11:00. Le tue sensazioni sul match - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.