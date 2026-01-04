Lazio-Napoli | le probabili formazioni e dove vederla in tv
La sfida tra Lazio e Napoli, valida per la 18ª giornata di Serie A, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro in TV. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio italiani, con le due compagini impegnate a consolidare le proprie posizioni.
Biancocelesti e azzurri a caccia di punti pesanti Il programma della 18ª giornata di Serie A prosegue oggi con il big match tra Lazio e Napoli, una gara fondamentale per entrambe le squadre in ottica classifica. L'obiettivo è chiaro: fare bottino pieno per non perdere terreno nella corsa agli obiettivi stagionali. Lazio, ritorni importanti a centrocampo In casa biancoceleste arrivano buone notizie per la mediana, dove tornano disponibili Guendouzi e Basic, pronti a partire dal primo minuto ai lati del regista Cataldi. Nel reparto offensivo resta aperto il ballottaggio sulla fascia destra tra Isaksen e Cancellieri, con Zaccagni e Noslin a completare il tridente.
Zaccagni avverte la Lazio: “Napoli forse la più forte” Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Mattia Zaccagni usa parole che pesano. Nel match program della Lazio l’attaccante biancoceleste inquadra subito il contesto della prima del 2026: “Sarebbe bello per n - facebook.com facebook
