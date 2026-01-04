Lazio-Napoli | le probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Lazio e Napoli, valida per la 18ª giornata di Serie A, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l'incontro in TV. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio italiani, con le due compagini impegnate a consolidare le proprie posizioni.

Biancocelesti e azzurri a caccia di punti pesanti Il programma della 18ª giornata di Serie A prosegue oggi con il big match tra Lazio e Napoli, una gara fondamentale per entrambe le squadre in ottica classifica. L'obiettivo è chiaro: fare bottino pieno per non perdere terreno nella corsa agli obiettivi stagionali. Lazio, ritorni importanti a centrocampo In casa biancoceleste arrivano buone notizie per la mediana, dove tornano disponibili Guendouzi e Basic, pronti a partire dal primo minuto ai lati del regista Cataldi. Nel reparto offensivo resta aperto il ballottaggio sulla fascia destra tra Isaksen e Cancellieri, con Zaccagni e Noslin a completare il tridente.

