Lazio-Napoli infortunio Neres | arriva la prima diagnosi del club azzurro
Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il 2026 con ottimismo, dopo aver concluso il 2025 con una vittoria convincente. Tuttavia, il club azzurro deve fare i conti con l’infortunio di Neres durante la sfida contro il Lazio. La prima diagnosi ufficiale fornisce dettagli sulla sua condizione, che potrebbe influenzare le prossime scelte tattiche e la rosa a disposizione dell’allenatore.
Il Napoli di Antonio Conte inizia il 2026 così come aveva chiuso il 2025, ovvero, con una vittoria netta. Dopo il successo a Cremona, gli azzurri hanno fatto la voce grossa anche all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. I partenopei si sono imposti con un secco 0-2, maturato dai gol di Spinazzola e Rrahmani. Una vittoria che porta però una piccola macchia e riguarda l’infortunio di David Neres. Neres ko: arriva la nota ufficiale del Napoli. L’unica nota negativa della prestazione degli azzurri a Roma è l’infortunio di David Neres. Nel finale di gara, l’attaccante brasiliano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando sulle spalle dello staff medico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
