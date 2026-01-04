Il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare il 2026 con ottimismo, dopo aver concluso il 2025 con una vittoria convincente. Tuttavia, il club azzurro deve fare i conti con l’infortunio di Neres durante la sfida contro il Lazio. La prima diagnosi ufficiale fornisce dettagli sulla sua condizione, che potrebbe influenzare le prossime scelte tattiche e la rosa a disposizione dell’allenatore.

Il Napoli di Antonio Conte inizia il 2026 così come aveva chiuso il 2025, ovvero, con una vittoria netta. Dopo il successo a Cremona, gli azzurri hanno fatto la voce grossa anche all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. I partenopei si sono imposti con un secco 0-2, maturato dai gol di Spinazzola e Rrahmani. Una vittoria che porta però una piccola macchia e riguarda l’infortunio di David Neres. Neres ko: arriva la nota ufficiale del Napoli. L’unica nota negativa della prestazione degli azzurri a Roma è l’infortunio di David Neres. Nel finale di gara, l’attaccante brasiliano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando sulle spalle dello staff medico azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, infortunio Neres: arriva la prima diagnosi del club azzurro

