Lazio-Napoli gol di Rrahmani irregolare? Arriva la sentenza di Marelli

Durante Lazio-Napoli si è discusso di un gol di Rrahmani, sospettato di essere irregolare. La partita ha visto diversi interventi di var e momenti di confusione, con l’arbitro che ha dovuto gestire situazioni complesse. La decisione finale di Marelli fornirà chiarimenti sulla regolarità della rete e sull’andamento della gara, che è stata decisa nel primo tempo.

Tanti casi di moviola e tanto caos durante Lazio-Napoli. La partita è stata decisa nel primo tempo e nel secondo tempo la gestione è prevalsa sulle grandi occasioni. Nonostante questo tanti casi da gestire per l'arbitro, come il secondo giallo a Noslin e il doppio rosso diretto a Mazzocchi e Marusic. Inoltre, ci sono anche dubbi sulla regolarità del 2-0 di Rrahmani, con Marelli che ne sentenzia l'irregolarità. Lazio-Napoli, Marelli sul gol di Rrahmani: "Irregolare". Nel post-partita, a DAZN, Luca Marelli ha risposto sui vari casi di moviola che hanno dominato il match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli.

