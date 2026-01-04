Lazio-Napoli finisce in rissa animi tesi tra Marusic e Mazzocchi | in campo anche Antonio Conte

Durante la partita tra Lazio e Napoli, l’attenzione si sposta su un episodio di tensione tra Marusic e Mazzocchi, che ha portato a una rissa nel finale. La presenza di Antonio Conte in campo, intervenuto per calmare gli animi, evidenzia l’intensità del momento. La gara, vinta dal Napoli, rimane oscurata dagli scontri, sottolineando le tensioni emerse tra le due squadre.

La vittoria del Napoli all'Olimpico passa in secondo piano: nel finale Lazio-Napoli degenera in una rissa tra Marusic e Mazzocchi, con Antonio Conte che entra in campo per provare a separare i giocatori. Espulsi entrambi, gara chiusa nel caos. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Lazio-Napoli finisce con 3 espulsi: rissa tra Marusic e Mazzocchi, Massa li butta fuori entrambi Leggi anche: Lazio-Napoli 0-2: buio biancoceleste, espulsi Noslin e Marusic. Conte vince e domina all'Olimpico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan-Lazio, la rissa impunita. C'è l'inchiesta sul caso Acerbi; Al Ahli-Al Nassr finisce in rissa: l'ex Milan Joao Felix tra schiaffi presi e spinte date; Capodanno, rissa nel ristorante finisce in tragedia: estrae la pistola e spara al contendente; Calciomercato Napoli a saldo zero, SKY: ecco il vero motivo della sanzione. Lazio-Napoli finisce in rissa, animi tesi tra Marusic e Mazzocchi: in campo anche Antonio Conte - Napoli degenera in una rissa tra Marusic e Mazzocchi, con Antonio Conte che ... fanpage.it

Lazio-Napoli finisce con 3 espulsi: rissa tra Marusic e Mazzocchi, Massa li butta fuori entrambi - Non solo Noslin ma anche Mazzocchi e Marusic, che sono stati espulsi da Massa insieme. ilnapolista.it

Lazio - Napoli, rissa tra Marusic e Mazzocchi: Massa li caccia entrambi - I biancocelesti sono sotto di due gol e a rendere la situazione ancora più complicata la gestione della partita da parte ... lalaziosiamonoi.it

Vesuvio live. . LAZIO NAPOLI, GRANDISSIMA VITTORIA DEGLI AZZURRI! LIVE STREAMING - facebook.com facebook

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.