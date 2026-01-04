Lazio-Napoli finisce con 3 espulsi | rissa tra Marusic e Mazzocchi Massa li butta fuori entrambi

Durante Lazio-Napoli, l'arbitro Massa ha mostrato tre cartellini rossi, espellendo Noslin, Mazzocchi e Marusic. La partita è stata segnata da momenti di tensione, culminati in una rissa tra Mazzocchi e Marusic, che hanno ricevuto entrambi l'espulsione. L’episodio ha influenzato il corso del match, evidenziando le tensioni in campo tra le due squadre.

L'arbitro Massa ha espulso Noslin, Mazzocchi e Marusic durante Lazio-Napoli. Mentre per il primo si è trattata di una somma di ammonizioni (prima una baruffa con Rrahmani, poi un fallo da dietro), Mazzocchi e Marusic si sono dati alla lotta libera. Per Marelli, giudice degli eventi arbitrali per Dazn, il secondo giallo a Noslin era stato eccessivo perché non si sarebbe trattato di un vero e proprio step on foot. Diciamo che la Lazio ha un po' sofferto come nervosismo il dominio totale del Napoli. Anche Zaccagni nel primo tempo continuava a riferirsi all'arbitro protestando, dicendogli anche «sei fuori di testa» in un frangente.

LIVE – Lazio/Napoli: fine primo tempo. Azzurri in vantaggio - Sono 77 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 32 successi della Lazio (l'ultimo per 3- ilnapolionline.com

Lazio-Napoli 0-2: intervallo all’Olimpico, dominio partenopeo. Lazio in grande difficoltà - La Lazio ospita il Napoli nel turno numero diciotto, lunch match della domenica, della Serie A 2025 2026: segui la partita, LIVE su Lazionews. msn.com

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

