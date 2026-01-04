Lazio-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN | orario e formazioni

La partita tra Lazio e Napoli, valida per la 18ª giornata di Serie A, si svolge oggi alle 12:30. La trasmissione sarà disponibile in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming. Ecco le informazioni su orario, modalità di visione e formazioni, per seguire l'incontro in modo semplice e chiaro.

Lazio-Napoli è la partita della 18a giornata di Serie A che si gioca oggi alle 12:30. Diretta tv e streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Sarri e Conte.

Lazio-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Lazio- sport.virgilio.it

Lazio – Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

#Lazio-#Napoli, calcio d'inizio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. LIVE su AreaNapoli.it dalle ore 11:00. Le tue sensazioni sul match - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lazio- #Napoli x.com

