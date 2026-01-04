Lazio-Napoli Conte esalta i suoi | Risultati impensabili poi la stoccata sul mercato di gennaio

Da spazionapoli.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Napoli si apre con una vittoria importante per gli azzurri, che restano a una sola lunghezza dal Milan in classifica. Dopo una prestazione convincente, il tecnico Conte ha commentato i risultati ottenuti, definendoli impensabili. In vista del mercato di gennaio, il Napoli mantiene alta la concentrazione, pronto ad affrontare le prossime sfide. Una partita che conferma la solidità della squadra e il momento positivo del club.

Il Napoli vince e torna a -1 dalla vetta occupata dal Milan. Grande prestazione dei partenopei, che chiudono la pratica nel primo tempo e gestiscono nel secondo. Alla fine, il risultato resta 2-0 ed è il quarto di fila, che mostra, come ha detto anche uno dei protagonisti, Rrahmani, grande solidità. Nel post ha parlato anche il tecnico Antonio Conte. Conte dopo la partita: “Miracoli con gli uomini contati, non parlo del mercato di gennaio porta sfiga”. Il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le sue parole. Conte nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN Infortunio Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

lazio napoli conte esalta i suoi risultati impensabili poi la stoccata sul mercato di gennaio

© Spazionapoli.it - Lazio-Napoli, Conte esalta i suoi: “Risultati impensabili” poi la stoccata sul mercato di gennaio

Leggi anche: Napoli, Conte è un fiume in piena: che stoccata a Lautaro, poi il retroscena sul discorso prepartita

Leggi anche: Lazio-Napoli, Conte esalta la prova: “Partita di livello altissimo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Conte festeggia dopo Cremonese-Napoli: Un anno bellissimo, stiamo affrontando i problemi da uomini coraggiosi; Criscitiello esalta conte voto 10 ha riportato napoli ai vertici del calcio con scudetto e supercoppa; GAZZETTA ESALTA HOJLUND: ATTACCANTE TOTALE! IL GIOCO DEL NAPOLI DIPENDE DAL SUO CENTRAVANTI; Hojlund esalta Conte: È un allenatore incredibile! Prima del mio trasferimento al Napoli ci siamo detti una cosa.

lazio napoli conte esaltaLazio-Napoli, Conte esalta la prova: “Partita di livello altissimo” - Napoli, Conte esalta la prova: “Partita di livello altissimo” Il Napoli apre il 2026 con una prestazione di personalità all’Olimpico contro la ... forzazzurri.net

lazio napoli conte esaltaConte: «Del mercato non parlo, porta sfiga: l’anno scorso l’ho fatto e mi hanno venduto Kvara. Il club sa cosa penso» - Napoli per commentare la vittoria all'Olimpico della sua squadra. ilnapolista.it

lazio napoli conte esaltaNapoli, Conte a Dazn: "Non abbiamo fatto giocare la Lazio" - Antonio Conte, allenatore dei partenopei, ha parlato della sfida nel post- lalaziosiamonoi.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.