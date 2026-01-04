Lazio-Napoli Conte esalta i suoi | Risultati impensabili poi la stoccata sul mercato di gennaio

Lazio-Napoli si apre con una vittoria importante per gli azzurri, che restano a una sola lunghezza dal Milan in classifica. Dopo una prestazione convincente, il tecnico Conte ha commentato i risultati ottenuti, definendoli impensabili. In vista del mercato di gennaio, il Napoli mantiene alta la concentrazione, pronto ad affrontare le prossime sfide. Una partita che conferma la solidità della squadra e il momento positivo del club.

Il Napoli vince e torna a -1 dalla vetta occupata dal Milan. Grande prestazione dei partenopei, che chiudono la pratica nel primo tempo e gestiscono nel secondo. Alla fine, il risultato resta 2-0 ed è il quarto di fila, che mostra, come ha detto anche uno dei protagonisti, Rrahmani, grande solidità. Nel post ha parlato anche il tecnico Antonio Conte. Conte dopo la partita: “Miracoli con gli uomini contati, non parlo del mercato di gennaio porta sfiga”. Il tecnico ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le sue parole. Conte nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN Infortunio Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

