Lazio-Napoli Conte al settimo cielo ma ha un tarlo | Sono seriamente preoccupato

Dopo la convincente vittoria dell’Inter contro il Napoli all’Olimpico, il tecnico Conte ha espresso soddisfazione ma anche preoccupazioni. La partita ha mostrato i punti di forza e le criticità delle due squadre, evidenziando l’importanza di mantenere concentrazione e qualità. Le parole di Conte riflettono l’atteggiamento equilibrato di chi guarda con attenzione al cammino della propria squadra, senza esaltarsi e con uno sguardo critico verso le sfide future.

Le parole del tecnico campione d’Italia dopo la vittoria convincente contro la squadra di Sarri all’Olimpico Il Napoli vince e convince. All’Olimpico arriva un successo fondamentale per la squadra di Conte, che in mezz’ora chiudono i conti grazie ai gol di Spinazzola e Rrahmani e poi controllano e dominano la Lazio. Un 2-0 che proietta nuovamente gli azzurri a -1 dal Milan capolista in attesa dell’Inter. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Nel postpartita le parole in conferenza stampa di Antonio Conte, che non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi: Gol su palla inattiva e anche lei è stato soddisfatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Napoli, Conte al settimo cielo ma ha un tarlo: “Sono seriamente preoccupato” Leggi anche: Napoli, Conte in conferenza: ”Sono preoccupato! Complimenti al Bologna che ci ha battuto su tutto Leggi anche: Conte amaro al termine di Bologna Napoli: «Sono preoccupato, forse si pensa che il brutto anatroccolo diventi cigno ma dobbiamo chiederci questa cosa» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, via al tour de force: Conte in silenzio in vista della Lazio; Sky - Lazio-Napoli le probabili formazioni: Conte col dubbio in attacco, Sarri sceglie la punta; Exploit Primavera, settimo risultato utile consecutivo: è a soli 6 punti dal primo posto!; Probabili formazioni Sky Lazio-Napoli: Conte ha scelto tra Elmas e Lang. Lazio-Napoli, caos finale con tre espulsi e Conte in campo. Cos’è successo - Sono tre gli espulsi negli ultimi minuti della gara. msn.com

Lazio-Napoli 0-2, Conte: "Stiamo facendo cose importanti ma ci manca cinismo. Mercato? Io devo fare l'allenatore e ottimizzare le risorse" - 2, Conte: "Stiamo facendo cose importanti ma ci manca cinismo. eurosport.it

Il Napoli batte la Lazio, finale infuocato all’Olimpico con tre espulsioni: Conte a -1 dal Milan - Due gol, tre espulsi e un finale al cardiopalma: all'Olimpico succede di tutto, ma alla fine il Napoli vince 2- fanpage.it

#Lazio-#Napoli, le pagelle dei giocatori azzurri. Prova dominante della compagine di Antonio Conte. - facebook.com facebook

#Lazio 0-2 #Napoli : Amir Rrahmani! #LazioNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.