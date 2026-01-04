Lazio-Napoli caos finale con tre espulsi e Conte in campo Cos’è successo

Nel match tra Lazio e Napoli, conclusosi con una vittoria per 2-0 dei biancocelesti, si è verificato un episodio di forte tensione negli ultimi minuti. La partita ha visto tre giocatori espulsi e l’intervento di Antonio Conte in campo, creando un finale molto acceso. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio durante il finale di questa partita di Serie A, disputata domenica 4 gennaio.

(Adnkronos) – Succede di tutto nel finale di Lazio-Napoli, partita vinta 2-0 dalla squadra di Conte oggi domenica 4 gennaio. Sono tre gli espulsi negli ultimi minuti della gara. Il primo è Noslin, molto ingenuo all'81' nel commettere (da ammonito) un fallo evitabile su Buongiorno. Massa estrae il secondo giallo e la Lazio resta in .

