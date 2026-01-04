Lazio-Napoli | big match all’Olimpico probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Napoli è uno degli incontri più attesi della giornata, con le due squadre che si affrontano all’Olimpico in un match di alta intensità. In questa guida troverai le probabili formazioni, le ultime notizie sulle scelte tecniche e le modalità per seguire l’evento. Un appuntamento importante per la classifica e per gli appassionati di calcio, che desiderano conoscere tutti i dettagli di questa sfida tra Lazio e Napoli.

Sfida di alta classifica a Roma: Sarri e Conte a confronto, ecco le scelte attese e la designazione arbitrale. Roma, oggi – Lo Serie A propone uno dei match più attesi della giornata: allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Napoli, confronto diretto che mette in palio punti pesanti in ottica europea. Calcio d’inizio fissato alle 12:30. Probabili formazioni. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai rispettivi assetti collaudati, con qualche ballottaggio ancora aperto soprattutto in mezzo al campo. Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Zaccagni, Noslin, Cancellieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Lazio-Napoli: big match all’Olimpico, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Lazio-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Lazio-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, programma e numeri della 18ª giornata: Lazio-Napoli e Atalanta-Roma i primi big match del 2026; Lazio-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio-Napoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio - Napoli in Diretta Streaming | IT. Lazio - Napoli, l'Olimpico sarà una bolgia: il dato sui biglietti venduti - Il 2026 della Lazio si aprirà con il big match contro il Napoli e i tifosi biancocelesti sono pronti, come sempre, a rispondere ... lalaziosiamonoi.it

Lazio-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La squadra di Sarri ospita quella di Antonio Conte allo Stadio Olimpico nel match valido per la 18ª giornata di Serie A ... tuttosport.com

Lazio-Napoli live dalle 12.30, probabili formazioni e ultime notizie sul match dell'Olimpico - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

Lazio-Napoli live dalle 12.30, probabili formazioni e ultime notizie sul match dell'Olimpico x.com

Zaccagni avverte la Lazio: “Napoli forse la più forte” Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Mattia Zaccagni usa parole che pesano. Nel match program della Lazio l’attaccante biancoceleste inquadra subito il contesto della prima del 2026: “Sarebbe bello per n - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.