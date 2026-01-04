Nel match tra Lazio e Napoli, gli azzurri consolidano il primato, ma l’infortunio di un giocatore chiave al 70’ rappresenta una preoccupazione per la prossima sfida contro l’Inter. La partita si è conclusa con la vittoria del Napoli all’Olimpico, mentre l’attenzione si concentra ora sulla condizione dei nerazzurri e sulle implicazioni di questa tegola per la squadra di Conte.

Intorno al 70? brutta tegola per gli azzurri che perdono un titolarissimo per infortunio, con lo scontro diretto in programma tra una settimama a San Siro Il Napoli domina all’Olimpico contro la Lazio. Una partita che dal gol di Spinazzola ha cambiato totalmente direzione e la squadra di Conte è riuscita a gestire alla grande il possesso del pallone e il pallino del gioco, anche senza spingere granché. Di occasioni i partenopei non ne hanno avute tantissime, anzi, ma non hanno rischiato nulla. Antonio Conte (Ansafoto) – calciomercato.it Il rischio più grande, semmai, c’è stato con un paio di situazioni fisiche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Napoli, ansia Conte: tegola in vista dell’Inter

