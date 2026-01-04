Lazio-Napoli 0-2 | Spinazzola e Rrahmani valgono la vittoria per Conte

Il Napoli di Conte ha conquistato una vittoria importante a Roma, battendo la Lazio 2-0. Grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani, gli azzurri hanno aperto il 2026 con un risultato positivo, confermando la loro solidità anche in trasferta. La partita ha mostrato il buon stato di forma della squadra e il lavoro tattico del tecnico, segnando un inizio promettente per il nuovo anno.

Una vittoria bellissima per aprire il 2026. Il Napoli di Conte sbanca Roma ancora una volta, stavolta sponda Lazio, per inaugurare l'anno esattamente come era stato chiuso il precedente.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani valgono la vittoria per Conte Leggi anche: Napoli-Qarabag: le condizioni di Rrahmani, Spinazzola e Gilmour Leggi anche: Napoli, Conte ritrova la spina dorsale: tornano Rrahmani, Lobotka e Hojlund Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A Enilive | Lazio-Napoli, i numeri in casa contro i campani; Tutto il calcio in; L’uno per uno azzurro prima di Lazio-Napoli. Live Lazio-Napoli 0-2, gli azzurri vicini al terzo gol con Hojlund - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire - Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. ilnapolista.it

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.