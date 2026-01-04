Lazio-Napoli 0-2 Spinazzola e Rrahmani decidono il festival degli espulsi e delle traverse

Il match tra Lazio e Napoli si conclude con il risultato di 0-2, grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. La partita è stata caratterizzata da numerosi episodi, tra espulsioni e traverse, che hanno influenzato l’andamento dell’incontro. Con questa vittoria, gli azzurri consolidano la loro posizione in classifica, continuando il percorso positivo iniziato nelle ultime settimane. Un risultato che sottolinea l’efficacia e la solidità del Napoli in un contesto difficile come quello dell’Olimpico.

Roma, 4 gennaio 2026 - Si gira il calendario ma il Napoli riprende da dove aveva lasciato: dopo quello in casa della Cremonese, gli azzurri raccolgono un altro successo esterno, battendo stavolta la Lazio all' Olimpico, una cornice mai banale. Proprio come allo Zini, i partenopei risolvono la pratica tutto nel giro di un primo tempo stellare: segnano Spinazzola e Rrahmani, i goleador che non ti aspetti, entrambi su assist di Politano, che vince praticamente sempre il duello con Pellegrini. La banda Conte, che sempre nel primo tempo aveva colpito anche una traversa con il colpo di testa di Elmas (imitato nella coda del match da Guendouzi ), imperversa a destra anche con Neres, che esce nel secondo tempo portato a braccia per un guaio alla caviglia da verificare: questa è l'unica cattiva notizia di una giornata che, in attesa di Inter-Bologna, vede il Napoli replica al successo del Milan e guadagnare terreno su Juventus e Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Napoli 0-2, Spinazzola e Rrahmani decidono il festival degli espulsi (e delle traverse) Leggi anche: Lazio Napoli 0-2, decidono Spinazzola e Rrahmani. Tre espulsi Leggi anche: Spinazzola più Rrahmani, il Napoli vince all’Olimpico: 2-0 alla Lazio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A Enilive | Lazio-Napoli, i numeri in casa contro i campani; Calcio Live: in campo Lazio-Napoli (0-2), raddoppio di Rrahmani; L’uno per uno azzurro prima di Lazio-Napoli. Live Lazio-Napoli 0-2, Marusic e Mazzocchi espulsi dopo una rissa - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

