Lazio Napoli 0-2 decidono Spinazzola e Rrahmani Tre espulsi

La partita Lazio Napoli si è conclusa con il risultato di 0-2, grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Tre espulsioni hanno caratterizzato l’incontro, che ha visto i partenopei ottenere tre punti importanti nella corsa allo scudetto. Un risultato che potrebbe influenzare la classifica e le prossime sfide delle due squadre.

di Angelo Ciarletta Si è conclusa da pochi minuti Lazio Napoli. I partenopei ottengono tre punti d’oro che possono risultate fondamentali per la lotta scudetto. Alle ore 12.30 di oggi si è giocato il match di Serie A tra Lazio e Napoli. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei partenopei, che ottengono tre punti d’oro nella corsa al titolo. QUI LE ULTIME SULL’INTER Gli azzurri partono forte, e al 13esimo minuto passano in vantaggio con Leonardo Spinazzola. La squadra di Antonio Conte continua a spingere, e al 32esimo raddoppia grazie ad un colpo di testa di Rrahmani, su assistenza precisa del solito Politano su calcio di punizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Napoli 0-2, decidono Spinazzola e Rrahmani. Tre espulsi Leggi anche: Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani valgono la vittoria per Conte Leggi anche: Napoli-Qarabag: le condizioni di Rrahmani, Spinazzola e Gilmour Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A Enilive | Lazio-Napoli, i numeri in casa contro i campani; Tutto il calcio in; L’uno per uno azzurro prima di Lazio-Napoli. Live Lazio-Napoli 0-2, gli azzurri vicini al terzo gol con Hojlund - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire - Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. ilnapolista.it

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.