Lazio-Napoli 0-2 Conte resta agganciato alla vetta

Il Napoli ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, valida per la 18ª giornata di serie A. Spinazzola ha aperto le marcature al 13’, seguito dal raddoppio di Rrhamani al 32’. Con questo risultato, il Napoli rimane in corsa per la vetta della classifica, mentre il Lazio continua la sua stagione senza punti nella partita.

Il Napoli supera all’Olimpico la Lazio per 2-0 nella gara valida per la 18esima giornata di serie A. Al 13? rete di Spinazzola, raddoppio di Rrhamani al 32?. Il Napoli, alla seconda vittoria consecutiva in campionato, si porta a -1 dal Milan capolista (in attesa della sfida dell’Inter contro il Bologna di stasera) mentre la Lazio, che non vince da metà dicembre, resta a 24. Finale convulso con tre espulsi, Noslin, Marusic e Mazzocchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lazio-Napoli 0-2, Conte resta agganciato alla vetta Leggi anche: Basket Serie B Femminile, Napoli Women batte Benevento e resta vicina alla vetta Leggi anche: Dalla Lazio alla Lazio, dall'Udinese alla striscia di successi: l'Inter è in vetta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A Enilive | Lazio-Napoli, i numeri in casa contro i campani; Tutto il calcio in; L’uno per uno azzurro prima di Lazio-Napoli. Live Lazio-Napoli 0-2, gli azzurri vicini al terzo gol con Hojlund - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire - Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. ilnapolista.it

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.