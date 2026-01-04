Lazio Napoli 0-2 | colpo all’Olimpico di Conte Spinazzola e Rrahmani rispondono al Milan! Nel finale succede di tutto com’è andata

Il match tra Lazio e Napoli si è concluso con una vittoria per 2-0 degli azzurri all'Olimpico. Spinazzola e Rrahmani hanno siglato le reti decisive, portando il Napoli a tre punti importanti nel campionato. Nel finale si sono verificati momenti intensi, ma il risultato è rimasto invariato. Ecco un'analisi dettagliata di come si è svolta la partita.

Lazio Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani decidono il match dell'Olimpico! Nel finale accade di tutto, com'è andata la partita. Il Napoli di Antonio Conte lancia un segnale fortissimo al campionato, espugnando lo Stadio Olimpico con un netto 2-0 ai danni della Lazio. Una vittoria di carattere che permette agli azzurri di riportarsi al secondo posto solitario in classifica, a una lunghezza dal Milan capolista (38 punti contro i 37 dei partenopei). La sfida tra i due tecnici — da una parte il pragmatismo feroce del salentino, dall'altra il sarrismo di Maurizio Sarri — è stata vinta tatticamente dagli ospiti, bravi a colpire subito e a gestire il vantaggio, in una gara finita con i nervi a fior di pelle.

Live Lazio-Napoli 0-2, Marusic e Mazzocchi espulsi dopo una rissa - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

Lazio-Napoli 0-2, Conte resta agganciato alla vetta - Al 13' rete di Spinazzola, raddoppio di Rrhamani al 32'. lapresse.it

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

