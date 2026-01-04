Lazio-Napoli 0-2 | buio biancoceleste espulsi Noslin e Marusic Conte vince e domina all' Olimpico

La Lazio si arrende 0-2 al Sant’Elia contro il Napoli, con espulsioni di Noslin e Marusic che hanno complicato ulteriormente la partita. La squadra di Sarri affronta un avvio difficile nel 2026, visto il predominio degli avversari guidati da Conte. Un risultato che evidenzia le difficoltà e le sfide che i biancocelesti dovranno affrontare nelle prossime gare.

La Lazio perde per due a zero all'Olimpico contro il Napoli. Pessimo esordio in questo 2026 per i ragazzi di Sarri letteramente dominati dalla squadra di Conte. Non c'è storia, non c'è partita. Il Napoli domina dall'inizio alla fine, segna con l'ex Roma Spinazzola e Rrahmani e chiude i conti già.

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire - Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. ilnapolista.it

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

