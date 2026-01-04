Lazio-Napoli 0-2 a segno Spinazzola e Rrahmani

Il match tra Lazio e Napoli si è concluso con una vittoria per 2-0 degli ospiti, grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. La partita si è svolta all’Olimpico, dove i partenopei hanno centrato il successo dopo aver già battuto la Roma nel mese precedente. La Lazio, imbattuta nelle ultime sei sfide contro il Napoli, non è riuscita a invertire il risultato in questa occasione.

I Biancocelesti erano imbattuti da sei gare contro i partenopei ROMA - Dopo aver battuto più di un mese fa la Roma, il Napoli inizia il nuovo anno espugnando ancora l'Olimpico e superando per 2-0 la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Sono le reti di Spinazzola e Rrahmani a regalare ad Antonio Conte un su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lazio-Napoli 0-2, a segno Spinazzola e Rrahmani Leggi anche: Lazio Napoli 0-2, decidono Spinazzola e Rrahmani. Tre espulsi Leggi anche: Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrahmani valgono la vittoria per Conte Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A Enilive | Lazio-Napoli, i numeri in casa contro i campani; Calcio Live: in campo Lazio-Napoli (0-2), raddoppio di Rrahmani; L’uno per uno azzurro prima di Lazio-Napoli. Lazio-Napoli 0-2: video, gol e highlights - Gran partita della squadra di Conte, che con due gol segnati nella prima mezz’ora vince all’Olimpico. sport.sky.it

Lazio-Napoli 0-2, gol e highlights: a segno Spinazzola e Rrahmani - All’Olimpico il Napoli domina e sale momentaneamente al secondo posto in attesa della replica dell’Inter, impegnata alle 20. sport.sky.it

Lazio-Napoli 0-2, finisce all'Olimpico: tre espulsi. La decidono Spinazzola e Rrahmani - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it

#Lazio-#Napoli, le pagelle dei giocatori azzurri. Prova dominante della compagine di Antonio Conte. - facebook.com facebook

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.