Lazio-Napoli 0-2 a breve Sarri in conferenza

Dopo la sconfitta per 0-2 contro il Napoli, Maurizio Sarri si prepara a intervenire in conferenza stampa. L'allenatore della Lazio analizzerà le prestazioni della squadra e le sfide recenti, offrendo un quadro chiaro sulla situazione attuale. L'incontro con i media rappresenta un momento importante per comprendere le prospettive future e le strategie del club in vista delle prossime partite.

Dopo la sconfitta contro il Napoli di Conte, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza Sarri in conferenza.

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire - Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. ilnapolista.it

Lazio Napoli 0-2 LIVE ? Partita Serie A con i tifosi napoletani in trasferta

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

