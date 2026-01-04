Lazio-Napoli 0-2 a breve Conte in conferenza

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio di Sarri, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, si è presentato in conferenza stampa. Nel corso dell’incontro ha analizzato la partita, evidenziando gli aspetti più significativi delle prestazioni della squadra e le strategie adottate. L’intervento di Conte fornirà ulteriori dettagli sulle scelte tattiche e sulle prospettive future del Napoli.

Dopo la vittoria per 2-0 sulla Lazio di Sarri, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa

Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola-Rrahmani in un tempo, i campioni d'Italia si impongono d'autorità - Il Napoli passa nel primo tempo con Spinazzola e Brahmani e controlla la gara. eurosport.it

Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire - Il kosovaro e Juan Jesus i simboli di questo Napoli. ilnapolista.it

Lazio Napoli 0-2 LIVE ? Partita Serie A con i tifosi napoletani in trasferta

Continuano i soprusi della categoria arbitrale italiana ai danni della #Lazio. Il secondo gol del #Napoli nasce da un calcio di punizione inesistente. #LazioNapoli x.com

GOOOOOOAAAL 14' Spinazzola Lazio 0-[1] Napoli - facebook.com facebook

