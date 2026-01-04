Lazio-Napoli 0-0 occasione per McTominay di testa al quinto minuto LIVE

Nel primo match del 2026 e della diciottesima giornata di Serie A, Lazio e Napoli si affrontano senza segnare nel punteggio, con il risultato di 0-0. All'inizio, al quinto minuto, McTominay ha avuto una buona occasione di testa, ma senza trovare la rete. La partita si svolge in un contesto di equilibrio tra le due squadre, con opportunità che potrebbero determinare l’andamento del match.

Il Napoli affronta la Lazio nel primo match del 2026 e valido anche per la diciottesima giornata di Serie A. Conte conferma gli stessi uomini della vittoria contro la Cremonese. Juan Jesus sempre preferito a Buongiorno ed Elmas ancora confermato nel tridente al posto del deludente Lang, forse sul piede di partenza. Dall'altro lato invece Sarri deve fare a meno di Castellanos in procinto di partire in direzione Londra, sponda West Ham. Quindi al centro dell'attacco biancoceleste ci sarà Noslin da falso nueve e Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Tre punti di vitale importanza all'Olimpico per rimanere in scia del Milan che ha vinto contro il Cagliari e in attesa dell'altro big match tra Inter e Bologna di questa sera.

