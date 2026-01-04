Lazio mercato aperto e Lotito fa subito il Superenalotto | vende Castellanos e Guendouzi e porta a casa 57 milioni

Il mercato della Lazio si apre con una mossa strategica di Claudio Lotito, che vende Castellanos e Guendouzi, ottenendo circa 57 milioni di euro. Questa operazione, immediata e mirata, permette al club di rafforzare le proprie finanze e pianificare future strategie di mercato. Nonostante le reazioni possano essere diverse, la decisione riflette la capacità del presidente di gestire le risorse in modo efficace.

Claudio Lotito ci sa fare, poi magari non piacerà ai tifosi della Lazio ma è un presidente col fiuto per gli affari. La Lazio ha finalmente la possibilità di fare mercato sia in entrata che in uscita e lui ovviamente che fa? Vende subito. E piazza due affaroni. Vende il Taty Castellanos (uno che non segna nemmeno con le mani) in Premier per 30 milioni: al West Ham. E addirittura mette a segno il colpaccio Guendouzi che se na va in Turchia al Fenerbahce per 27 milioni. La Befana è arrivata in anticipo per le casse della società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lazio, mercato aperto e Lotito fa subito il Superenalotto: vende Castellanos e Guendouzi e porta a casa 57 milioni Leggi anche: Lazio nel Nasdaq, Lotito non vende e si quota a Wall Street: cosa cambia Leggi anche: Lazio, Guendouzi uomo mercato: servono cessioni e il Sunderland accelera Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale; Lazio, il club ufficializza il mercato sbloccato: «Un esito atteso, ora una nuova era». Basic, reclamo respinto: salta l'Udinese; Lazio, Castellanos finanzia il mercato ma non sarà l'unico addio: le mosse di Lotito; Lazio, come se fosse ‘saldo zero’: Lotito attende offerte per Taty e Tavares. Lazio, Fabbian è una pista caldissima: la strategia di Lotito - Lotito e Fabiani si sono lanciati di corsa su Raspadori provando a sorpass ... corrieredellosport.it

