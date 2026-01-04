Lazio eroica ma il derby del centrosud va al Napoli | 0-2

Nel match tra Lazio e Napoli, il risultato finale di 0-2 ha confermato la superiorità degli azzurri, più efficaci e decisivi nel corso della partita. La Lazio ha affrontato la sfida con determinazione, ma il Napoli ha dimostrato maggiore continuità e precisione, portando a casa i tre punti. Una vittoria che riflette le differenze di forma e concentrazione tra le due squadre in questa giornata di calcio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.