Lazio eroica ma il derby del centrosud va al Napoli | 0-2
Nel match tra Lazio e Napoli, il risultato finale di 0-2 ha confermato la superiorità degli azzurri, più efficaci e decisivi nel corso della partita. La Lazio ha affrontato la sfida con determinazione, ma il Napoli ha dimostrato maggiore continuità e precisione, portando a casa i tre punti. Una vittoria che riflette le differenze di forma e concentrazione tra le due squadre in questa giornata di calcio.
Che il Napoli fosse più forte della Lazio lo sapevano tutti, compresi i romani. Il Napoli corre, il Napoli attacca, il Napoli tira in porta. La Lazio rincorre, non riesce a concludere in modo positivo un’azione, tira in porta una sola volta, con Guendouzi che colpisce la traversa. Il risultato è giusto, ma all’Olimpico si sono giocate due distinte partite: la prima, nel primo tempo, l’ha vinta il Napoli con due gol a zero: il primo un gran gol di Spinazzola, il secondo di Rrahmani, entrambi su eccezionali assist di Politano, nettamente il migliore in campo. Poi, la seconda partita, quella giocata nella ripresa, con la squadra di Conte che, forse appagata dal vantaggio, non ha troppo impensierito Provedel. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
