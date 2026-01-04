Lazio 0-2 Napoli Sarri applaude la squadra di Conte | Sono più forti di noi punto!

Dopo la sconfitta del Lazio contro il Napoli, Maurizio Sarri ha espresso una valutazione sincera e diretta, riconoscendo la superiorità degli avversari. Le sue parole riflettono una riflessione obiettiva sulla prestazione della squadra, evidenziando aspetti di forza e miglioramento. Un commento che, senza eccessi, mette in luce la realtà del risultato e l’andamento della partita.

Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro il Napoli hanno il tono della lucidità disarmante, ma anche quello di un'autocritica che va oltre il semplice risultato. Il tecnico non cerca alibi né si rifugia negli episodi: individua subito la radice del ko in un divario tecnico evidente tra le due squadre, riconoscendo apertamente.

