L' avvocato che sfidò la mafia e venne ucciso dai fratelli Vitale | 29 anni fa l' omicidio di Giuseppe La Franca

Il 4 gennaio 1997, Giuseppe La Franca, avvocato, imprenditore e dirigente pensionato del Banco di Sicilia, fu assassinato a 70 anni dai fratelli Vitale, mafiosi di Partinico. La sua vicenda rappresenta un esempio di impegno e coraggio nella lotta contro la criminalità organizzata, lasciando un ricordo duraturo nella storia della legalità in Italia.

