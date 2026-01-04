L' avvocato che sfidò la mafia e venne ucciso dai fratelli Vitale | 29 anni fa l' omicidio di Giuseppe La Franca
Il 4 gennaio 1997, Giuseppe La Franca, avvocato, imprenditore e dirigente pensionato del Banco di Sicilia, fu assassinato a 70 anni dai fratelli Vitale, mafiosi di Partinico. La sua vicenda rappresenta un esempio di impegno e coraggio nella lotta contro la criminalità organizzata, lasciando un ricordo duraturo nella storia della legalità in Italia.
Era un avvocato, imprenditore e dirigente pensionato del Banco di Sicilia. Giuseppe La Franca venne assassinato a 70 anni il 4 gennaio 1997 dai fratelli Leonardo e Vito Vitale, mafiosi di Partinico. Un dolore lungo 29 anni esatti. Un omicidio che fece scalpore, al punto che ai suoi funerali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
