Lavori infiltrazioni e confini | Demattè porta in consiglio il caso di Villazzano

Il consigliere comunale di FdI Daniele Demattè ha portato all’attenzione del consiglio di Trento un caso riguardante lavori, infiltrazioni e confini in via Galassa a Villazzano. La questione, trattata con attenzione e senza enfasi, coinvolge aspetti di natura tecnica e amministrativa che meritano approfondimento. Di seguito, una panoramica chiara e precisa della situazione, illustrata direttamente da Demattè.

