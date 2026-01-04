L' attacco di Trump in Venezuela era legale? E quali potrebbero essere le reazioni?

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela è stato oggetto di dibattito legale e politico. La docente Marina Castellaneta ha sottolineato che, secondo molti esperti, tali azioni rappresentano una violazione del diritto internazionale. La questione riguarda la legittimità dell'intervento e le possibili reazioni a livello internazionale, che potrebbero influenzare ulteriori sviluppi nella regione. Analizzare il quadro giuridico e le implicazioni è fondamentale per comprendere le conseguenze di questo episodio.

La docente Marina Castellaneta: «Gli Stati Uniti hanno operato una grave violazione del diritto internazionale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'attacco di Trump in Venezuela era legale? E quali potrebbero essere le reazioni? Leggi anche: Le reazioni della politica internazionale all’attacco Usa contro il Venezuela Leggi anche: Le reazioni della politica italiana all’attacco Usa contro il Venezuela Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Attacco al Venezuela, Trump bombarda e sequestra Maduro. Venezuela, Trump chiude l'era di Maduro: i 3 scenari possibili - Il Venezuela dopo Maduro, la transizione: patto garantito dagli Usa, regime militare o ipotesi presidenza a María Corina Machado. msn.com

Venezuela, Trump: «Governeremo verso transizione sicura. Machado? Non ha il sosregno». Maduro e la moglie in carcere a Brooklyn - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmattino.it

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro' - Un assalto 'senza precedenti' al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraff ... ansa.it

EL LIBERTADOR Trump ordina il raid in Venezuela: arrestati Maduro e la moglie Crans-Montana, indagati i proprietari del locale Sinistra in piazza per difendere Hannoun La nostra prima pagina Siamo in edicola . . #roma #4gennaio #buongior x.com

Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il *Venezuela* e catturato il presidente *Nicolas Maduro* e la moglie Cosa ha detto Trump durante la conferenza stampa Cosa accadrà al Venezuela adesso Ecco tutto quello che è successo oggi a Caracas, dai raid n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.