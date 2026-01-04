L’Atalanta fa la festa a Gasperini Roma al tappeto

L’Atalanta si impone con decisione contro la Roma, evidenziando una vittoria significativa. Dopo nove anni, la situazione sulla panchina di Gasperini si fa più complessa, sottolineando i cambiamenti e le sfide del calcio moderno. In questo contesto, la partita rappresenta un momento di riflessione per entrambe le squadre, evidenziando l’importanza di continuità e adattamento nel calcio professionistico.

Non si fanno prigionieri. Di solito. Però se dopo nove anni ti siedi nella panchina sbagliata, non si può far finta di niente. Ci ha provato il Gasp, alla vigilia: «Ci si saluta all’inizio, e poi ognuno per la sua strada». Ma Bergamo è Bergamo, e a qualcuno è sembrato pure di vedere un po’ di emozione. Forse è leggenda. Di sicuro è sceso per primo dal pullman col sorriso. La città è avvolta dalla nebbia, ma sull’arena nerazzurra le luci sono sempre accese. La storia è nota: Gasperini arrivò quasi per sbaglio, dopo cinque partite ne aveva perse quattro, salì nell’ufficio del presidente: «Si gioca coi ragazzi di Zingonia: o è così o me ne vado». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

