L’assassino di Aurora Livoli era stato espulso due volte dall’Italia Parla l’altra ragazza aggredita quella sera | Mi diceva ‘sei morta’

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne peruviano con precedenti penali e già espulso due volte, è ora indagato per l’omicidio di Aurora Livoli. Nonostante le ripetute irregolarità e le espulsioni, si trovava a Milano al momento dell’evento. L’altra ragazza aggredita quella sera ricorda le sue parole: “Mi diceva ‘sei morta’”. Questa vicenda solleva domande sulla gestione dei soggetti pericolosi e sulla sicurezza in Italia.

Una sfilza di precedenti penali, irregolare dal 2019, espulso due volte, eppure libero di uccidere. Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, non doveva essere a Milano, non doveva essere in Italia. La sua fedina penale parla da sola: rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. I precedenti per le violenze sono relativi al 2019, al 2024 e al 2025, ma il 57enne ha scontato il carcere a Pavia solo per la violenza sessuale commessa nel 2019. Valdez Velazco, entrato in Italia dalla frontiera di Linate nel 2017, si è trattenuto oltre i termini consentiti, diventando quindi irregolare dal 4 agosto del 2019.

