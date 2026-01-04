L’assalto in camera da letto l’effetto sorpresa e il possibile tradimento tra gli ufficiali | Sono bastati 46 secondi Ecco come è stato catturato Maduro

Un'operazione militare accuratamente pianificata ha portato alla cattura di Maduro in soli 46 secondi. L'assalto, avvenuto nel cuore della notte, ha coinvolto ufficiali in un'azione coordinata e senza precedenti per dimensioni. Questa operazione ha sollevato questioni sul possibile tradimento e sulla sorprendente efficacia delle forze coinvolte. Ecco come è stato realizzato l'intervento che ha portato all'arresto del leader.

