L’assalto in camera da letto l’effetto sorpresa e il possibile tradimento tra gli ufficiali | Sono bastati 46 secondi Ecco come è stato catturato Maduro
Un'operazione militare accuratamente pianificata ha portato alla cattura di Maduro in soli 46 secondi. L'assalto, avvenuto nel cuore della notte, ha coinvolto ufficiali in un'azione coordinata e senza precedenti per dimensioni. Questa operazione ha sollevato questioni sul possibile tradimento e sulla sorprendente efficacia delle forze coinvolte. Ecco come è stato realizzato l'intervento che ha portato all'arresto del leader.
Un’operazione militare senza precedenti per dimensioni e coordinamento, pianificata nei minimi dettagli e scattata nel cuore della notte. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera e da La Repubblica, il blitz statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores è iniziato quando a Washington erano le 22.46 di venerdì 2 gennaio. La mobilitazione ha coinvolto reparti dei Marines, dell’Aeronautica e le unità d’élite della Delta Force. Oltre 150 velivoli tra caccia F-35, bombardieri B-1, droni e elicotteri d’attacco, sono decollati da circa venti basi tra Stati Uniti, basi avanzate e portaerei nel Mar dei Caraibi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Così Maduro è stato catturato: l’irruzione in camera, i passi verso il bunker, la moglie immobile a letto. «Alla Delta Force sono bastati 46 secondi» | La Cina agli Usa: «Rilasciatelo immediatamente»
Leggi anche: Così Maduro è stato catturato: i 150 jet, l’irruzione in camera, i passi verso il bunker, la moglie immobile a letto. «Alla Delta Force sono bastati 46 secondi» | La Cina agli Usa: rilasciatelo immediatamente
ORIA - L’assalto al #bancomat di Piazza Lama ripreso da una telecamera: in pochi minuti, l’arrivo dei criminali, l’esplosione violenta e la fuga. Erano le 4 di giovedì mattina quando “La banda della marmotta” è entrata in azione in provincia di #Brindisi, ad #Ori - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.