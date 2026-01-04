L' ascesa di Rubio ora anche vicere di Caracas

Rubio, figura di rilievo nella politica statunitense, ha recentemente assunto il ruolo di

Segretario di Stato, consigliere per la sicurezza nazionale, capo ad interim degli archivi federali, amministratore della ormai defunta Usaid. Ed ora anche "viceré del Venezuela", come lo ha battezzato il Washington Post per il suo ruolo cruciale nell'ideare la destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro e nella futura transizione del Paese. Un incarico che potrebbe diventare il più impegnativo di tutti, dopo aver concentrato nelle sue mani poteri superiori a quelli di Henry Kissinger negli anni '70. "Secretary of everything", aveva ironizzato lo scorso maggio il New York Times descrivendo l'irresistibile ascesa del capo della diplomazia Usa, uno dei pochi con grande esperienza e competenza alle spalle nella presidenza Trump, dove sta emergendo come una delle figure forti del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Rubio scarica anche la vice di Maduro: «Lei non è presidente legittima». L’esercito di Caracas e le voci di una rivolta: «Stiamo con Rodriguez» – La diretta

