L’ascesa del ’Pungiglione’ super mieleria collettiva | Il gruppo conta 50 soci

Il Pungiglione è la più grande mieleria collettiva della Toscana, con 50 soci e un ruolo di rilievo a livello regionale e nazionale. Situata a Boceda di Mulazzo, questa cooperativa rappresenta un esempio di collaborazione e qualità nel settore apistico. La sua esperienza contribuisce alla valorizzazione del miele locale e alla promozione di pratiche sostenibili nella produzione.

La più grande delle sei mielerie collettive toscane, fiore all'occhiello ed unicum regionale e nazionale, è la cooperativa Il Pungiglione a Boceda di Mulazzo. Un esempio emerso alla presentazione del bilancio dell' Associazione Toscana Miele che ha nei suoi oltre 800 soci, nei corsi e nella cooperazione i suoi punti di forza. "Il Pungiglione" è guidato da Marco Cavallotti, già direttore del Consorzio del Miele della Lunigiana Dop. "Il nostro gruppo conta oltre 50 soci, di cui molti giovani, un segnale rincuorante per la tutela della filiera e degli ecosistemi – ha sottolineato Cavallotti – Avere una mieleria collettiva è fondamentale in questi termini perché qui tutti i soci possono smielare in completa autonomia, potendo contare sulle attrezzature migliori, su uno spazio di conservazione professionale con appositi maturatori in acciaio, su costi popolari, calcolati sul numero di arnie possedute quindi nella proporzionalità dei propri quantitativi".

