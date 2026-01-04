Las Vegas al via il Ces | la più grande fiera della tecnologia

Il Ces di Las Vegas, la principale manifestazione mondiale dedicata alle innovazioni tecnologiche, apre i battenti il 6 gennaio. Dopo due giorni di anteprime, l’evento riunisce aziende e professionisti per presentare le ultime novità nel settore. La fiera rappresenta un momento importante per osservare le tendenze e le evoluzioni che caratterizzeranno il panorama tecnologico nei prossimi mesi.

Il Ces, la fiera annuale dedicata alla tecnologia a Las Vegas, si apre martedì 6 gennaio, dopo due giorni di anteprime mediatiche. Precedentemente noto come Consumer Electronics Show, il Ces riunisce partecipanti ed espositori da tutto il mondo. Quest’anno l’intelligenza artificiale sarà la vera protagonista. Secondo la Consumer Technology Association (CTA), il Ces 2025 ha visto più di 141.000 partecipanti provenienti da oltre 150 paesi, regioni e territori. La prossima settimana sono attesi oltre 4.500 espositori, tra cui 1.400 startup, molte italiane. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

