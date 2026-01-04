L’artista e i segreti della dieta dolce | Adesso vi spiego come stare bene

L’artista e i segreti della dieta dolce presenta un approccio originale e rispettoso al rapporto con il cibo, basato su esperienza personale, principi scientifici e consigli pratici. Un punto di vista controcorrente che invita a scoprire come vivere il rapporto con l’alimentazione in modo più equilibrato, umano e sostenibile. Un percorso che sfida i pregiudizi e propone una riflessione sincera sul benessere, senza sensazionalismi, con chiarezza e sobrietà.

