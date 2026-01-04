L’artista e i segreti della dieta dolce | Adesso vi spiego come stare bene
L’artista e i segreti della dieta dolce presenta un approccio originale e rispettoso al rapporto con il cibo, basato su esperienza personale, principi scientifici e consigli pratici. Un punto di vista controcorrente che invita a scoprire come vivere il rapporto con l’alimentazione in modo più equilibrato, umano e sostenibile. Un percorso che sfida i pregiudizi e propone una riflessione sincera sul benessere, senza sensazionalismi, con chiarezza e sobrietà.
Un punto di vista decisamente controcorrente, che ribalta pregiudizi e, partendo da un’esperienza personale, da concetti scientifici e da alcuni consigli pratici, finisce per proporre un modo diverso di vivere il rapporto col cibo, più umano e più gentile. Una dieta duratura ed efficace che comincia dal sapore dolce. È quanto racconta il brianzolo Renato Ornaghi, scrittore, cantautore e studioso della lingua dialettale, nella vita di tutti i giorni consulente energetico con formazione tecnica: Ornaghi ha infatti dato alle stampe per le edizioni Opificio Monzese delle Pietre Dure, un curioso libro dal titolo “La Dieta Dolce - Dimagrire (per sempre) con gli zuccheri“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Sylvinho: «Asslani ha fatto bene a lasciare l’Inter, è un giocatore diverso. Vi spiego perché»
Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter: «Forse non meritiamo di stare qua, questo torneo per noi è un regalo! Vi spiego come mai siamo arrivati soltanto ieri e come sta Calhanoglu»
Angoli segreti, vicoli nascosti, stradine poco conosciute... Così Federica Cucchiaro (@chicca206x da Instagram che ci ha concesso queste foto) ha voluto immergersi nei punti poco frequentati delle Luci d'Artista di Salerno, facendo scoprire a tutti noi, i segreti - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.