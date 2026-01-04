L’arte sulle finestre del seminario Il presepe con i volti della pace C’è anche il cardinale Pizzaballa

A San Miniato, le finestre del seminario vescovile ospitano un presepe artistico che rappresenta il tema della pace. Questa tradizionale installazione utilizza l’arte per trasmettere un messaggio di speranza, includendo anche i volti del cardinale Pizzaballa. Un modo sobrio e significativo per celebrare il Natale, valorizzando la tradizione e il valore simbolico dell’arte nelle occasioni festive.

SAN MINIATO Il presepe in arte sulle finestre del seminario di San Miniato parla di pace. Un presepe in arte allestito come da tradizione sulle finestre della storica facciata del seminario vescovile di San Miniato. Un quadro in ogni finestra. Accanto ai personaggi classici che fanno parte del presepe tradizionale gli artisti hanno proposto un singolare percorso che parla di pace. Partendo da alcuni momenti storici a partire dal medioevo che hanno contrassegnato la pace in Toscana, sono stati rappresentati alcuni dei personaggi che ne furono protagonisti. Ecco che troviamo la rappresentazione della pace di Montaperti firmata a Castelfiorentino, la pace di Montopoli, alla presenza prodigiosa del crocifisso di Castelvecchio in piazza dei Miracoli a Pisa che fece cessare le ostilità tra i contendenti, fino alla pace di Lodi promossa da Francesco Sforza e che creò le condizioni politiche, affinchè potesse fiorire il rinascimento fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

