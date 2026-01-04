L’arte di non capire la guerra al fine di perpetuarla

L'arte di non capire la guerra può contribuire a perpetuarla. Se i conflitti si diffondono invece di risolversi, potrebbe essere dovuto a una comprensione insufficiente della loro complessità contemporanea. Una corretta analisi delle cause e delle dinamiche attuali è fondamentale per promuovere un dialogo più consapevole e cercare soluzioni durature. Solo attraverso una conoscenza approfondita possiamo sperare di ridurre le guerre e le loro conseguenze.

Se la guerra non termina ma si spande da un emisfero all’altro del mondo, forse è anche perché non abbiamo ben compreso la sua moderna natura. Dobbiamo allora sforzarci di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

