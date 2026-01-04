L' arrivo della Fiamma Olimpica in Piazza Cavour con il pugile anconetano Mattia Occhinero ultimo tedoforo - VIDEO

A Ancona, nonostante la pioggia, diverse centinaia di persone hanno assistito all’arrivo della Fiamma Olimpica in Piazza Cavour, con il pugile Mattia Occhinero come ultimo tedoforo. L’evento ha segnato l’accensione del braciere in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, rappresentando un momento di condivisione e tradizione per la città.

ANCONA - Nonostante la pioggia, diverse centinaia di persone hanno salutato in piazza Cavour ad Ancona l'arrivo del percorso della Fiamma Olimpica in città con l'ultimo tedoforo, il pugile Mattia Occhinero, per l'accensione del braciere per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e la festa. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

