L' arrivo della Fiamma Olimpica in Piazza Cavour con il pugile anconetano Mattia Occhinero ultimo tedoforo - VIDEO

A Ancona, nonostante la pioggia, diverse centinaia di persone hanno assistito all’arrivo della Fiamma Olimpica in Piazza Cavour, con il pugile Mattia Occhinero come ultimo tedoforo. L’evento ha segnato l’accensione del braciere in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, rappresentando un momento di condivisione e tradizione per la città.

Nonostante la pioggia, diverse centinaia di persone hanno salutato in piazza Cavour ad Ancona l'arrivo del percorso della Fiamma Olimpica in città con l'ultimo tedoforo, il pugile Mattia Occhinero, per l'accensione del braciere per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 e la festa.

Fiamma Olimpica: oggi il saluto dell’Abruzzo da Rocca Calascio e Campo Imperatore - Dopo le tappe di Montesilvano, Silvi, Roseto e Giulianova ieri sera la Fiamma Olimpica ha concluso la sua giornata a L’Aquila con l’arrivo finale in piazza dell’Emiciclo. rete8.it

Il "Fiamma Olimpica Day": la fiaccola, in viaggio nel sud delle Marche, attesa ad Ancona nel pomeriggio - 24 da Ascoli Piceno, con tanta gente ad accoglierla nonostante la pioggia battente. anconatoday.it

ARRIVO FIAMMA A OLIMPICA PESCARA Grazie Ezio Cairoli https://www.pescarasport24.it/news/37087514118/da-pescara-a-new-york-ora-la-fiamma-olimpica-di-milano-cortina-la-storia-di-roberta-e-paola - facebook.com facebook

Milano Cortina, oggi l'arrivo in Puglia della Fiamma olimpica. Partenza da Altamura poi arrivo nel pomeriggio a Taranto #ANSA x.com

