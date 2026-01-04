L'arresto di Maduro | la foto pubblicata da Trump entra nella storia della caduta dei dittatori
L’arresto di Maduro, annunciato recentemente e condiviso da Trump sui social, rappresenta un momento significativo nella storia dei cambiamenti politici in Venezuela. La foto del presidente venezuelano, catturata durante questa fase, resta impressa come simbolo di un episodio che contribuisce alla lunga serie di dittatori rovesciati con l’intervento degli Stati Uniti. Un evento che segna un punto di svolta nel contesto regionale e internazionale.
La caduta di Maduro viene raccontata in diretta da Trump sul suo social e la foto del presidente venezuelano entra nella storia dei dittatori rovesciati dagli USA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
