L'arresto di Maduro | la foto pubblicata da Trump entra nella storia della caduta dei dittatori

L’arresto di Maduro, annunciato recentemente e condiviso da Trump sui social, rappresenta un momento significativo nella storia dei cambiamenti politici in Venezuela. La foto del presidente venezuelano, catturata durante questa fase, resta impressa come simbolo di un episodio che contribuisce alla lunga serie di dittatori rovesciati con l’intervento degli Stati Uniti. Un evento che segna un punto di svolta nel contesto regionale e internazionale.

Maduro in manette e bendato: l'immagine postata da Trump dopo l'arresto - Donald Trump ha pubblicato su Truth la prima immagine di Nicolás Maduro dopo l’arresto: il presidente venezuelano appare bendato e con le mani legate. la7.it

Venezuela, Trump pubblica la prima foto di Maduro dopo l’arresto - Nella metropoli, come indicato dalla procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, la coppia è ... lapressa.it

A Roma si alza la voce della protesta di piazza contro l'aggressione Usa al Venezuela e l'arresto del presidente Maduro e di sua moglie - facebook.com facebook

Trova le differenze: Parigi in piazza chiede la liberazione di Maduro e la riconsegna al Venezuela , dove si manifesta per festeggiare l’arresto di Maduro e La liberazione del Venezuela dalla dittatura Dite che Caracas non è lucida e Parigi si #Venezuela # x.com

