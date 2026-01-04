Lara Della Mea strabilia in slalom | Felice della condizione e della sciata E Flachau…

Lara Della Mea ha ottenuto una buona prestazione nello slalom di Kranjska Gora, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista Podkoren III, in Slovenia, ha mostrato soddisfazione per la condizione fisica e la tecnica di sciata. La giovane atleta si prepara ora alle prossime gare, mantenendo un atteggiamento concentrato e determinato.

Lara Della Mea ha offerto un'eccellente prestazione nello slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Podkoren III nella località slovena. L'azzurra ha chiuso al sesto posto e ha ottenuto il miglior risultato in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, infilando la sesta top-10 nelle ultime sette uscite. Lara Della Mea ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: " Sono molto contenta della mia gara. Dopo l'errore di Semmering ci voleva un bel risultato in slalom. Sono davvero felice della mia gara, del risultato e di come ho sciato.

Sesto posto per Lara della Mea nello slalom a Kranjska Gora - Dopo una buona prima manche, ha guadagnato una posizione nella seconda. rainews.it

Sci alpino, Della Mea e Peterlini in top 10 e lo slalom femminile adesso fa sognare: "Grande risultato di squadra, stiamo crescendo. Avanti così" - C’è grande entusiasmo nel parterre della Podkoren 3 al termine dello slalom femminile di Kranjska Gora che saluta il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo alla f ... ildolomiti.it

