l’Après-Ski Party di Loro Ciuffenna slitta all’11 gennaio

L’Après-Ski Party di Loro Ciuffenna, originariamente previsto per oggi, è stato rinviato a domenica 11 gennaio a causa delle condizioni meteorologiche. L’evento, intitolato “Come se fosse Cortina”, si svolgerà quindi nella nuova data, offrendo un’occasione di socializzazione e musica in un contesto informale. Si invita il pubblico a prendere nota del cambiamento e a partecipare all’appuntamento, che si svolgerà come programmato nella località di Loro Ciuffenna.

Arezzo, 04 gennaio 2026 – Dopo Aspen, è il momento di Cortina. ma con una nuova data. A causa delle avverse condizioni meteo l’evento “Come se fosse Cortina”, inizialmente in programma oggi a Loro Ciuffenna, è stato rimandato a domenica 11 gennaio. Il programma non subirà modifiche. A partire dalle ore 15.00, Piazza Matteotti si trasformerà in una suggestiva Ski-Station a cielo aperto con l’Après-Ski Party più divertente della vallata, capace di portare l’atmosfera delle grandi località alpine nel cuore del paese. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Loro Ciuffenna. Ambientazioni a tema, innevamento artificiale, musica, intrattenimento e una proposta di cibo e bevande tipiche dei più famosi après-ski renderanno Loro Ciuffenna protagonista di una vera e propria festa invernale, pensata come una “vacanza di Natale” da vivere all’aperto, tra divertimento, convivialità e spirito montano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - l’Après-Ski Party di Loro Ciuffenna slitta all’11 gennaio Leggi anche: I titolari francesi del locale «sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato Leggi anche: Interrogati i titolari francesi del locale: «Tre ispezioni in 10 anni, tutto era a norma». Gli après-ski e i party nel seminterrato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. l’Après-Ski Party di Loro Ciuffenna slitta all’11 gennaio - A causa delle avverse condizioni meteo l’evento “Come se fosse Cortina”, inizialmente in programma oggi a Loro ... lanazione.it

Loro Ciuffenna come Cortina. L’evento di oggi è rinviato. Domenica la festa sotto la neve - Gli organizzatori hanno atteso fino all’ultimo momento, ma viste le previsioni meteo avve ... msn.com

Concerto degli Auguri Un appuntamento speciale per iniziare il nuovo anno all’insegna della musica e della condivisione Lunedì 5 gennaio 2026 Ore 21.15 Basilica di Nostra Signora dell’Umiltà – Loro Ciuffenna Protagonisti della serata: Coro - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.