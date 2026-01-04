L’appello del sindaco | Se compriamo tutto on line muoiono i negozi e il centro storico

Il sindaco invita alla riflessione sull’impatto degli acquisti online sul commercio locale. Con i saldi in corso e le vie del centro abbastanza frequentate, resta da vedere se le persone sceglieranno di sostenere i negozi tradizionali. Solo nei prossimi giorni sarà possibile valutare l’effettivo andamento delle vendite in negozio, in un momento in cui la tutela del centro storico rimane una priorità per la comunità.

Partiti i saldi e vie del centro storico abbastanza affollate. Se poi la gente entra nei negozi ed acquista, lo si saprà solo fra qualche giorno. Perché è partito il tempo degli sconti ed anche il sindaco Andrea Biancani scende in campo facendo un appello: "Se non vogliamo una città, il centro storico, ma anche i quartieri, buia, spenta e senza vita, dobbiamo smetterla di acquistare ogni cosa on line – dice Biancani –. L’Amministrazione comunale deve fare la sua parte, ma non dobbiamo nasconderci dietro ad un dito perché la vera responsabilità è di tutti noi. Con le nostre scelte decidiamo se vogliamo, oggi, domani e in futuro, un centro storico vivo oppure una città senz’anima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

