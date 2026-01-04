L’appello dei vip a favore di Spin Time

L’appello dei vip a favore di Spin Time evidenzia le contraddizioni di alcuni ambienti progressisti, che criticano senza esitazione ma mostrano tolleranza e comprensione verso le proprie realtà culturali. Questa dinamica suscita riflessioni sulle differenze di approccio e sui valori condivisi, invitando a un’analisi più equilibrata e consapevole delle posizioni adottate. Un tema che coinvolge questioni di coerenza e responsabilità sociale, al centro del dibattito pubblico.

Arrivano i signori della doppia morale. Quelli del milieu progressista culturale del ditino alzato, lesti nel moraleggiare in casa altrui ma altrettanto indulgenti quando c'è da perdonare, condonare, tutelare le realtà del proprio universo culturale. Così una settantina di esponenti del mondo culturale si mette alla tastiera e firmano una petizione a tutela dello "Spin Time". Questione annosa. C'è questo palazzo ex Inpdap a Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme, in cui vivono circa 450 persone e in cui si svolgono abitualmente attività culturali, eventi anche di intrattenimento, feste con somministrazione di bevande, dj set.

